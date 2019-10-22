РИАМО - 22 окт. В столице температура 23 октября может подняться до плюс 16 градусов, что станет новым рекордом температуры для этого дня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Накануне в столице прошли сильные дожди, выпало 6 миллиметров осадков. Несмотря на это, было тепло, температура сильно превысила норму. В Московском регионе было около плюс 17-18 градусов, на станции ВДНХ – плюс 17,6 градуса (до обновления рекорда 1896 года в плюс 18,1 градуса не хватило 0,5 градуса). Ночью дождь стал более слабым, температура понизилась – в Подмосковье было плюс 4-8 градусов, в Москве – плюс 4,7 – 8,7 градуса.

«В Московском регионе <…> 23 октября — местами небольшой дождь, температура ночью в Москве — плюс 9-11 градусов, по области — плюс 6-11 градусов; днем в столице — плюс 14-16 градусов, по области — плюс 11-16 градусов, в отдельных районах ветер с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха снова приблизится к своим абсолютным значениям: предыдущий рекорд 23 октября в Москве в плюс 15,9 градуса был установлен в 1989 году. Средняя суточная температура превысит норму на 8-10 градусов.

В Московском регионе 24-26 октября ожидается повышенное атмосферное давление, будет преимущественно без осадков, ветер слабый. Днем в столице – плюс 12-14 градусов, в Подмосковье – плюс 9-14 градусов. В ночи на 24 и 26 октября в Москве будет плюс 7-9 градусов, в области – плюс 4-9 градусов. В ночь на 25 октября будет прохладнее: в столице – плюс 5-7 градусов, в Подмосковье – плюс 2-7.

Характер погоды в Центральном федеральном округе начнет меняться 27 октября, но в Московском регионе температура пока будет выше нормы: ночью – плюс 6-11 градусов, днем — плюс 9-14.