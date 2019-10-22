РИАМО – 22 окт. Инспекторы эконадзора начали проверку по факту образования незаконной свалки строительных отходов и грунтов вблизи поселка Белеутово в Ленинском округе, о нарушении природоохранного законодательства рассказали представители местной администрации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По предварительным данным, отходы свозятся на участок земель сельхозназначения, который принадлежит частному лицу.

«В администрации сообщили, что свалка уже вышла за границы участка, и мусор размещается в водоохранной зоне реки Щербинки, при этом оказалась засыпанной часть руслового пруда», – отмечается в сообщении.

Инспекторы эконадзора приступили к административному расследованию.

Информация также направлена в УМВД России по Ленинскому городскому округу для проведения доследственной проверки.