РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. С начала текущего года сотрудники центров «Мои документы» городского округа Люберцы приняли более 600 тысяч заявлений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежедневно специалисты МФЦ округа принимают порядка 2000 заявителей. Чаще всего люберчане обращаются по вопросам регистрации права собственности, постановки на кадастровый учет и получения сведений из ЕГРН», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе оказывают услуги восемь структурных подразделений МАУ «Люберецкий МФЦ».

«Все офисы работают с 8:00 до 20:00 без выходных, перерыва на обед и находятся в шаговой доступности на всей территории округа», – заключил Ружицкий.