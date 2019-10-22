РИАМО - 22 окт. В Москве с начала года в дорожных авариях погибло почти на 50% меньше детей, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил во вторник журналистам заместитель начальника управления УГИБДД Москвы Евгений Ефремов.

«Наверное, самый большой успех, который нам удалось достичь в детском травматизме, - это количество погибших снизилось почти на 50%. У нас с начала года погибших только три ребенка, но есть к чему стремиться», - сказал Ефремов.

Он добавил, что за девять месяцев в Москве на 2,6% выросло количество ДТП с детьми.

Как ранее сообщал столичный центр организации дорожного движения, только в сентябре было зарегистрировано 733 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 923 человека. Также за месяц в авариях в Москве погибли 36 человек.