РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Администрация подмосковного Подольска второй раз за текущий год увеличила количество участков для бесплатного предоставления многодетным семьям, теперь в перечне содержатся 96 пунктов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Постановление администрации Подольска внесло изменения в перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям в целях реализации закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям.

«Изменения в перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям, который был утвержден постановлением администрации городского округа Подольск в начале 2019 года, вносятся уже второй раз. Изначально перечень насчитывал 31 земельный участок, в апреле его расширили до 64 пунктов, а постановлением от 4 октября – до 96 пунктов. Каждый пункт содержит данные о площади, кадастровом номере, виде разрешенного использования земельного участка», – говорится в сообщении.

На конец сентября 2019 года, по данным комитета имущественных и земельных отношений администрации Подольска, в округе состояли на учете 1384 многодетные семьи. Всего в 2019 году администрация планировала предоставить 95 земельных участков.

Процедуре распределения земель предшествует планомерная подготовительная работа комитета имущественных и земельных отношений. В процессе подбора земельных участков возникают ситуации, требующие комплексного подхода и участия центральных исполнительных органов государственной власти. В частности, администрация Подольска взаимодействует с правительством Московской области и территориальным управлением Росимущества в Московской области по оказанию содействия в решении этих вопросов.

Оперативную информацию по участкам многодетные семьи могут получить в комитете имущественных и земельных отношений администрации горокруга по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4, кабинет 210, телефон: 8(496)769-41-98 с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.