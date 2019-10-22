РИАМО - 22 окт. В Коломне 25 октября состоится торжественное празднование 80-летия Государственного социально-гуманитарного университета, в этот день заработает центр повышения профмастерства педагогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В этот день распахнет свои двери и обновленный корпус ГСГУ, где разместится центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

Она отметила, что на сегодняшний день в университете обучается почти 5 тысяч студентов, еще почти 1 тысяча человек – студенты филиалов вуза: Зарайского педагогического колледжа и колледжа педагогики и искусства в горокруге Егорьевск.

«Коломенский университет является одним из трех педагогических вузов региона, за свою 80-летнюю историю вуз выпустил почти 50 тысяч педагогов. Уже этой осенью в стенах вуза будут учиться и повышать свою квалификацию все учителя юго-востока Подмосковья», – заключила Забралова.