РИАМО - 22 окт. ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации», расположенное в подмосковной Балашихе, пожаловалось на ООО «Альтера» из-за нарушения условий исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной сигнализации, дымоудаления и противодымной вентиляции», - отмечается в материале.

Из-за нарушения условий контракта военный госпиталь расторг его в одностороннем порядке, что подтверждено документами. Учреждение также представило сведения в отношении ООО «Альтера» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Альтера» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

В компании не смогли представить свидетельств устранения нарушений условий контракта в установленный законом срок.