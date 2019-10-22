РИАМО - 22 окт. Власти столицы присвоили двум предприятиям – АО «Биннофарм» и ОАО «Научно-производственное предприятие «Темп» имени Ф. Короткова» – статус промышленного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Биннофарм» – одно из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла с собственным R&D подразделением. Предприятие расположено в Зеленограде. Оно разрабатывает и производит генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В», – отмечается в сообщении.

Также компания осуществляет производство и оптовую реализацию иных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций (капсулы, шприцы, бутылки, амулы). В компании работают 253 человека.

Научно-производственное предприятие «Темп» имени Ф. Короткова – ведущий российский разработчик систем автоматического управления и топливопитания газотурбинных двигателей авиационного и наземного назначения. Оно находится на улице Правды, 23. На предприятии работают 411 человек.

Более 650 типов агрегатов топливной автоматики и электронных систем управления газотурбинным двигателем, разработанных НПП, серийно производятся на заводах России и за рубежом, успешно эксплуатируются в составе самолетов и вертолетов военного и гражданского назначения.

На сегодняшний день в Москве действуют 49 промышленных комплексов и 36 технопарков, в которых трудятся свыше 100 тысяч человек. Меры господдержки включают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю.