РИАМО – 22 окт. Инспекторы эконадзора проведут проверку по факту загрязнения неочищенными сточными водами реки Клязьмы в черте городского округа Мытищи, информацию о незаконном водовыпуске направила администрация городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По имеющейся информации, сброс происходит с территории Акуловского гидроузла через трубу диаметром 1 тысяча миллиметров в овраг и далее – в акваторию Клязьмы.

«Установление факта загрязнения стало первым результатом деятельности рабочей группы, созданной в администрации Мытищ для выявления и ликвидации незаконных водосбросов. Такие же группы, в состав которых входят сотрудники администрации и экологические активисты, созданы в администрациях Королева и Пушкинского округа в рамках подготовки к реализации масштабного проекта расчистки Клязьмы от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью», – отмечается в сообщении.

Рабочие группы вместе с сотрудниками Минэкологии будут совершать рейдовые проверки по реке, а также исследовать информацию о нарушениях водоохранного законодательства, которую получают от населения.

«Сейчас ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации по расчистке Клязьмы. Сами работы должны начаться в 2020 году. Непременным условием реализации проекта является установление и ликвидация всех источников сброса неочищенных сточных вод», – заявил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Клязьма – одна из самых больших рек, которая берет истоки в Подмосковье и протекает по территории восьми регионов. Вблизи Клязьмы в границах области проживает более миллиона людей, и состояние реки напрямую связано с их благополучием.