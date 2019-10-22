РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 окт. Воспитанница самбо-клуба из поселка Нахабино подмосковного Красногорска Дарья Фомина выступит за Московскую область на соревнованиях Центрального федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы клуба самбо профессора Глориозова.

Воспитанница Нахабинского клуба самбо профессора Глориозова Дарья Фомина стала бронзовым призером первенства Московской области по самбо среди юниоров и юниорок в весовой категории до 56 килограммов, которое состоялось 19 октября в Реутове.

«Фомина будет защищать честь Московской области на первенстве ЦФО РФ среди юниоров и юниорок, которое состоится в декабре в Воронеже», – говорится в сообщении.