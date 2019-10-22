РИАМО - 22 окт. В Москве прошел I съезд онкологов Московской области, участниками стали 247 ведущих специалистов-онкологов и лучевых терапевтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Съезд посвящен обсуждению многочисленных современных методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«Мы уделим время проблеме доступности высоких технологий, проанализируем варианты решения основных задач, стоящих как перед организаторами здравоохранения, так и перед практикующими врачами-онкологами», - рассказал главный внештатный онколог МЗ МО, первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Андрей Костин.

Во время съезда была принята резолюция, которая определяет перспективы развития онкологической службы в регионе. В частности, это касается создания центров амбулаторной онкологической помощи, проведения телемедицинских консультаций.