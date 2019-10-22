РИАМО - 22 окт. В нейрохирургическом отделении Коломенской больницы завершили первый этап освоения новейшей навигационной нейрохирургической системы, за месяц выполнено пять операций с ее использованием, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Благодаря новому оборудованию, врачи успешно выполняют такие операции, как стереотаксические биопсии глубинных опухолей головного мозга, удаление внутримозговых гематом и опухолей головного мозга», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Подобная система позволяет хирургу исключительно точно ориентироваться в объекте операции, снижает операционную травму, позволяет пациентам быстрее восстанавливаться после вмешательств.

В дальнейшем оборудование будет применяться при более сложных операциях –нейроонкологии с использованием микроскопа.