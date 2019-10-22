РИАМО – 22 окт. Через Москву-реку могут перекинуть еще один пешеходный мост с велосипедными дорожками, объект позволит соединить район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В этом районе есть два действующих моста – Дорогомиловский и Белорусский. Но они не располагают к пешим прогулкам, поскольку являются транспортными. А новый мост, который планируют построить в рамках реконструкции Дорогомиловской набережной, обеспечит пешеходную связь между районами Дорогомиловский и Пресненский», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он дополнил, что изменится и береговая линия от театра «Мастерская Петра Фоменко» до жилого комплекса «Западный порт».

Для защиты набережной предполагается реконструировать часть существующей подпорной стенки, а также построить новую протяженностью 972 метра. А для того, чтобы они плавно примыкали друг другу, обустроить консоль под пешеходной дорожкой шириной 1,5 метра.

«Такой вид берегоукрепления позволяет создавать безопасные прогулочные зоны для пешеходов. Проектным решением предложено организовать на территории Дорогомиловской набережной маршруты для пешеходов и велосипедистов, а также беговые дорожки вдоль реки», – уточнил Кузнецов.

После реконструкции на Дорогомиловской набережной будет приятно гулять, сидеть у воды, а летом даже загорать в тени деревянных навесов – планируется установить фонари, скамейки, перголы.

Кроме того, на участке набережной перед театром «Мастерская Петра Фоменко» может появиться многоуровневый амфитеатр, чтобы у москвичей и гостей столицы была возможность, оттуда полюбоваться великолепным видом «Москва-Сити», расположенном на другом берегу реки.

Разработчик проекта планировки территории - ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы».