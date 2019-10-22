РИАМО - 22 окт. В Подмосковье в связи с наступлением дождливой погоды активно выявляют подтопления, за неделю их было устранено 14, говорится в сообщении пресс-службы областного Госадмтехнадзора.

«Одно из направлений работы нашего ведомства – контроль за содержанием ливневой канализации, водоотводных каналов и водоотводов, гидросооружений, выявление подтоплений и принуждение ответственных лиц к их устранению. По итогам проведенных проверок на неделе инспекторами выявлено 14 нарушений в содержании территорий и объектов, приведших к возникновению подтоплений», - сообщил главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.

Больше всего подтоплений было в Коломенском городском округе, всего четыре подтопления по адресам: поселок Возрождение, дом 23; улица Уманская, 5; улица Зайцева, 40; улица Левшина, 20-22.

Также подтопления в том числе были в Дмитрове, Орехово-Зуеве, Раменском, Пушкине, Долгопрудном, Лобне, Зарайске, Ликино-Дулеве.