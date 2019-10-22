РИАМО - 22 окт. Власти столицы утвердили программу бесплатного лекарственного обеспечения для горожан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, Москва будет закупать восемь новых препаратов для трех групп больных, лекарства будут получать около 80 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последние годы мы создали полноценную сеть сосудистых центров для оперативного лечения инфарктов и инсультов. Теперь решаем следующую задачу – совершенствование системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что с каждым годом на рынке появляется все больше эффективных лекарств, уменьшающих риск развития инфаркта или инсульта, но эти препараты очень дорогие. Поэтому правительство Москвы утвердило программу бесплатного лекарственного обеспечения для жителей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По этой программе будут закупать восемь новых препаратов для трех групп больных: пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, больных, страдающих мерцательной аритмией, больных с высоким уровнем холестерина в крови.

«По нашим оценкам, получать бесплатные лекарства будут около 80 тысяч нуждающихся в них москвичей. Лекарства будут назначать независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса – исключительно по медицинским показаниям», — добавил мэр.

Он подчеркнул, что обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а остальных лекарств – с января 2020 года.