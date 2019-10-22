РИАМО - 22 окт. Уголовное дело «Седьмой студии» поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения, первое заседание еще не назначено, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Дело зарегистрировано в суде, к рассмотрению еще не назначено», - сказал собеседник агентства.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения средств, выделенных под проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

Также фигуантами дела стали ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.