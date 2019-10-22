РИАМО - 22 окт. В ГЦКЗ «Россия» 25 октября состоится финал ежегодного общегородского конкурса «СуперБабушка Москвы – 2019», в этом году конкурс посвящен Году театра в России, говорится в сообщении пресс-центра программы «Московское долголетие».

«Отборочные этапы прошли в каждом административном округе, где более тысячи жительниц Москвы боролись за выход в финал. По итогам было выбрано 11 финалисток в возрасте от 55 до 68 лет, которые имеют внуков и ведут активный образ жизни, в том числе посещают занятия проекта «Московское долголетие», — говорится в сообщении.

В конкурсе будет три этапа, посвященных театральной тематике. Сначала участницы предстанут перед жюри и зрителями в образе известных артистов театра и кино. Во втором туре финалистки вместе с известными эстрадными звездами и профессиональными актерами представят мини-спектакли в разных жанрах. Завершится конкурсная программа дефиле, где участницы продемонстрируют вечерние образы.

«Современные москвички «серебряного» возраста разрушают все стереотипы об устоявшемся образе бабушки. Сегодня они не только воспитывают внуков и занимаются домашним хозяйством, но еще и ведут активный образ жизни, в чем им помогает проект «Московское долголетие»», - отметил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Сейчас идет онлайн голосование на Youtube-канале moscowdszn, где участницы подготовили видеоролики о себе.

Начала мероприятия в 16:00. После конкурсной программы перед гостями мероприятия выступят популярные эстрадные исполнители, среди которых Марк Тишман, Анжелика Агурбаш, Александр Олешко, группы «Viva», «Пятеро», «После 11» и другие.