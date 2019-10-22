Два года назад «реновация» стала словом года, программу активно обсуждали не только в СМИ, но также в домовых чатах и у московских подъездов. Москвичи понимали, что программа по расселению более пяти тысяч домов затянется на долгие годы. Однако многие надеялись получить заветные ключи от «новой жизни» побыстрее, или хотя бы узнать, когда произойдет переезд, чтобы как-то планировать свою жизнь. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями одного московского двора в столичном районе Нижегородский и узнала, каково это – жить в ожидании реновации.

Мечтать об отдельных комнатах и больших кухнях

© Сайт мэра Москвы

Нижегородский - небольшой промышленный район на юго-востоке столицы, граничащий с ЦАО. Сейчас в районе строится метро, самый большой в Москве транспортно-пересадочный узел и огромный ЖК бизнес-класса.

Конечно, местные пятиэтажки, построенные в 60-е годы прошлого века, были просто обречены попасть в программу реновации.

Большинство жителей пятиэтажек проголосовало за программу. По словам многих жильцов домов № 15, 17, 19 и других по Рязанскому проспекту, квартиры в пятиэтажках малогабаритные, тесные, а планировки – неудобные.

«Наш район хоть и промышленный, но очень удобный, тихий, обжитой. Здесь живет мало людей, все друг друга знают, школа, сад, гипермаркет – все под боком!» - рассказывает молодая мама Наталья.

Ее семья с двумя детьми живет в двухкомнатной квартире.

«Изначально это была трехкомнатная квартира общей площадью 53 метра, 6-метровой комнаткой пришлось пожертвовать, чтобы как-то разворачиваться на кухне. Мы сделали перепланировку и соединили кухню с комнатой, так что теперь у нас «двушка» со смежными комнатами», - делится молодая женщина.

По ее словам, самое большое «зло» местных пятиэтажек – это смежные комнаты в квартирах и малюсенькие кухни.

«Представьте, как живут в смежных комнатах молодая семья и родители, или, например, разнополые дети-подростки и родители – это ужасно неудобно и некомфортно. В новых домах комнаты будут изолированные, а кухни – большие. Многие ждут именно этого», - говорит Наталья.

Все ее знакомые из Нижегородского района сейчас однозначно за реновацию и ждут, скорей бы состоялся долгожданный переезд.

«В первый год мы активно обсуждали реновацию, а сейчас все немного «сдулись», потому что ничего не происходит, новостей - ноль», - пояснила женщина.

Ее соседка Любовь из пятиэтажки по Рязанскому проспекту уточняет, что все новости о реновации в районе жители получают «от чьих-то знакомых, которые где-то были и что-то слышали».

«Обращались напрямую к нашему депутату, представителям управы, но они либо уходят от ответа, либо говорят, что информации пока нет», - отметила Любовь.

Корреспондент РИАМО побывала на октябрьской встрече главы управы Нижегородского района Валентины Иванченко с местными жителями. На вопрос о сроках переселения жителей пятиэтажек по Рязанскому проспекту, глава управы ответила, что «пока не располагает информацией».

«Эти дома попали во «вторую волну» программы», - коротко ответила Иванченко, не уточнив сроков ни «первой», ни «второй» волны.

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И обои не поклеить, и квартиру не продать

© сайт мэра Москвы

Жители района признают, что планируют свою жизнь уже с учетом реновации.

«Мы сдаем квартиру в этом районе и живем в Подмосковье, но хотели бы снова вернуться в Нижегородский район после того, когда пройдет реновация», - поделилась планами бывшая жительница района Светлана.

Она надеется, что вместо прежней малогабаритной квартиры ее семье дадут квартиру побольше, в новом доме и с ремонтом.

Многие планируют докупить дополнительные квадратные метры в «реновационных» домах.

«Такие планы есть, копим деньги на дополнительную комнату», - говорит один из жителей района.

Кроме того, жители скорректировали свои планы по продаже недвижимости в Нижегородском районе, рассчитывая выгоднее продать квартиры после реновации. На одном из популярных сайтов продажи недвижимости в этом районе можно найти предложения лишь по новостройкам и многоэтажным «панелькам».

«У нас сейчас квартиры не продают. Даже те, кто хотели, притормозили», - сказала РИАМО местная жительница, 40-летняя Ольга.

По ее словам, риелторы оценивают стоимость квартир уже гораздо выше, чем раньше, однако их продавать никто не хочет.

«Одна знакомая недавно приглашала риелтора оценить ее квартиру, у нее небольшая «двушка». Оценили в 8 миллионов, хотя раньше оценивали примерно в 6-7 миллионов», - поделилась Ольга.

Молодая женщина поделилась, что слышала истории о том, что риелторы сами пытались «уломать» местных на продажу квартиры, чтобы после реновации перепродать ее значительно дороже.

«Видела объявления, что люди, получившие квартиры по реновации, сразу выставляют их на продажу – за 12-13 миллионов. Видимо, и наши надеются на подобные суммы», - заметила жительница Нижегородского.

Изменили планы и те, кто планировал сделать в своей квартире дорогой и качественный ремонт.

«Какой смысл делать ремонт на 10 лет вперед, когда через несколько лет нас снесут?» - резонно заметил молодой мужчина Сергей.

Его соседка, которая год делала дорогостоящий ремонт, была очень расстроена после объявления о программе реновации.

«Конечно, она вложила в ремонт кучу денег и времени, там была сложная перепланировка, она поставила дорогую сантехнику и узнала, что всю эту красоту в скором времени снесут. Кому не станет обидно?» - добавил Сергей.

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Присматриваться к стройплощадкам и бояться высылки за МКАД

Пока в районе построили один «реновационный» дом по адресу: улица Фрезер, дом 7/2. Строительство близится к завершению, впереди - отделка.

«Этот красивый дом точно не для нас - он находится в другой части района, где вокруг тоже полно пятиэтажек. К сожалению, нас, жителей того же района, никто не спрашивает, хотели бы мы переехать в этот дом. А вдруг кто-то хочет именно туда?» - комментирует ситуацию домохозяйка Надежда.

На официальном сайте Комплекса градостроительной политики и развития города Москвы в настоящее время обозначены три стартовые площадки: одна – по улице Нижегородской и две – по улице Новохохловской.

«Это неплохое место - еще ближе к центру, чем мы. Там две остановки – и Третье транспортное кольцо, все рядом, хороший вариант», - оценивает новые площадки Надежда.

Как отмечается на сайте комплекса градостроительной политики, две площадки рассчитаны на переселенцев 2020 – 2021 года, одна – на переселенцев после 2022 года. Кто, куда и когда поедет в светлое будущее в новые квартиры, неизвестно.

На данный момент эти площадки мало похожи на строительные.

«Пока ни на одной из площадок ничего не происходит», - рассказывает молодой парень Сергей из Нижегородского.

Несмотря на уверения столичных властей, что жители пятиэтажек получат в квартиры в том же районе, многие продолжают бояться выселения за МКАД.

«Я все равно волнуюсь, что нас могут выслать за МКАД, куда-нибудь в Некрасовку», - поделилась опасениями местная активистка Ольга.

Особенно этого опасаются жители неприватизированных квартир.

Власти Москвы не раз заявляли, что до конца 2019 года будут четко определены этапы реализации программы.

«Все участники программы реновации узнают точный график переселения единовременно до конца 2019 года», - заявил в одном из интервью глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

В ожидании какой-либо информации жителям района приходится ориентироваться «на знаки», указывающие им о планах городских властей. Так, например, в настоящее время в Нижегородском районе монтируют новые детские площадки. Как раз в тех дворах пятиэтажек, попавших под программу реновации. И местные жители сразу заключили, что жить им в старых квартирах еще лет десять.

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