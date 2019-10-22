РИАМО - 22 окт. В рамках благоустройства набережной имени Менделеева и центрального парка в Дубне построят зоны тихого и активного отдыха, а также сцену для городских праздников и площадку для ярмарок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Дубна – победитель Всероссийского конкурса Минстроя России лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

«Проект благоустройства набережной имени Менделеева и центрального парка направлен на создание четкого функционального зонирования территории с выявлением преимущественно природно- экологических участков, предназначенных для тихого отдыха, с реставрацией исторической части и с формированием функциональных зон активного отдыха – детских, спортивных, зрелищных, культурно-просветительских, образовательных, а также особой зоны пляжа», — говорится в сообщении.

Планируется создание игровых площадок для детей всех возрастов, площадок для мини-футбола, воркаута, пляжного волейбола, городских мероприятий, сцены для концертов. Также там будет зона сохраняемого яхт-клуба.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что реализация концепции благоустройства большой набережной реки Волги позволит объединить разные части города, создать привлекательный для туристов водный фасад. Набережная будет всесезонной, там планируется создать современную инфраструктуру для досуга молодежи, например, объекты экокластера, экстремального спортивного кластера, культурно-событийной и рекреационных зон.

Всего в этом году в регионе благоустроят 50 общественных территорий, в том числе 11 пространств в городах-юбилярах, четыре проекта-победителей всероссийского конкурса Минстроя РФ (Коломна, Зарайск, Дубна, Сергиев Посад); пять военных городков.