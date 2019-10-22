РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. В подмосковном Подольске родители новорожденного назвали сына Леонард-Эйлер в честь известного математика Леонарда Эйлера, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Среди молодых родителей стало модным присваивать младенцам имена известных ученых. Подольские родители поддержали идею с именами и назвали своего новорожденного сына Леонард-Эйлер в честь известного математика Леонарда Эйлера. Желаем Леонарду-Эйлеру расти здоровым и счастливым, радовать своих родных и близких успехами и достижениями», – говорится в сообщении.

Выдающийся ученый Эйлер родился 15 апреля 1707 года в Швейцарии, полжизни провел в России, внес фундаментальный вклад в развитие математики, физики, механики и астрономии.

Ранее в Подмосковье появился на свет мальчик Исаак-Ньютон, названный в честь выдающегося английского ученого Исаака Ньютона.