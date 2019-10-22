РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. Рост объема инвестиций в подмосковных Люберцах за первое полугодие 2019 года составил порядка 13 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В Люберцах наблюдается рост объема инвестиций в экономику округа. За шесть месяцев 2019 года он составил 12,9 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом – первым полугодием 2018 года», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что для привлечения инвесторов в округе работают индустриальный парк «Малаховский», технопарки «Лидер» и «Люберцы», техно-логистический комплекс «Томилино».

«Кроме того, планируем создать бизнес-парк «Флагман». Это позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места», – отметил Ружицкий.

По его словам, с начала 2019 года в округе создали 1372 новых рабочих места.

Ружицкий пояснил, что в Люберцах действуют программы, позволяющие предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, получать льготу 30% по уплате земельного налога. Управляющие организации индустриальных парков могут рассчитывать на льготу в 50%. Это дает возможность инвестору сэкономленные средства направить на развитие инфраструктуры или на модернизацию производства.