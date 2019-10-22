РИАМО - 22 окт. Часто встречаемые виды мошенничества в интернете – онлайн-магазины с крайне низкими ценами и поддельные вещи, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности по Московской области.

Для обмана часто используют интернет-магазины. Пользователь просматривает в Сети различные сайты в поисках нужного товара и вдруг натыкается на крайне выгодное предложение. Мошенники в качестве уловки используют естественное желание – приобрести вещь от известных дизайнеров или отличную бытовую технику буквально за копейки.

«Если товар еще и эксклюзивный, то устоять перед соблазном бывает очень сложно. «Развод» происходит, когда мошенники просят вас внести предоплату и после получения денег исчезают в неизвестном направлении. Связаться с ними, как правило, невозможно», – отмечается в сообщении.

Второй вид обмана не такой откровенный, но тоже очень неприятный. Свой заказ вы получите, только это будет не брендовый товар, а дешевая подделка.

Чтобы защититься от такого вида интернет-мошенничества, необходимо избегать подозрительных сайтов и всегда отдавать предпочтение проверенным ресурсам.