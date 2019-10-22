РИАМО – 22 окт. Около 1 тысячи новых рабочих мест создано с открытием инновационного распределительного центра «Северная звезда» в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В Дмитровском городском округе в городском поселении Икша, деревне Зараменье открывается новый инновационный распределительный центр «Леруа Мерлен» «Северная Звезда».

«Распределительный центр, площадью порядка 150 тысяч квадратных метров станет самым крупным логистическим объектом компании «Леруа Мерлен» в России. Открытие нового распределительного центра – это дополнительные инвестиции в развитие региона и создание новых рабочих мест, то есть к 2021 году регион получит дополнительно порядка 10 миллиардов рублей инвестиций и обеспечит рабочими местами порядка 1 тысячи человек», – заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Благодаря близости распределительного центра ко всем основным транспортным магистралям, позволит «Леруа Мерлен» продуктивно организовать потоки логистики во все магазины компании. Данный проект повысит операционную эффективность работы интернет-магазина сети.

«Компания уделяет особое внимание продукции местных производителей – товарам, которые хорошо знакомы жителям и отвечают высоким требованиями сети по качеству», – дополнил Посаженников.

Так, мощности нового распределительного центра позволят обслуживать примерно 1,5 тысячи поставщиков, основная часть из которых – российские.

Складские операции на новом распределительном центре будут организованны силами своих сотрудников, без привлечения логистического оператора. Распределительный центр будет снабжать все магазины на территории РФ и Казахстана.

Развитие логистики федеральных ритейлеров сегодня приобретает значение не только экономическое, но и социально-политическое. Торговые сети, развивая свои складские и транспортные системы, становятся драйверами регионального роста, подытожил Посаженников.