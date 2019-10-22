РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. Началась работа над проектом по внесению изменений в утвержденный в 2016 году проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Люберцах, запланированного в границах улицы Волковская и Комсомольского проспекта, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Работа над проектом началась в рамках масштабной работы по организации и реконструкции транспортно-пересадочных узлов в крупных городах Подмосковья.

«Актуальной концепцией развития ТПУ предусмотрено увеличение его площади с 22 до 25 гектаров. Проект масштабный и будет организован на основе ж/д станции Люберцы-1 Рязанского направления Московской железной дороги, автомобильной дороги регионального значения Комсомольский проспект, а также третьей линии Московских центральных диаметров, которая планируется к запуску в 2021-2022 годах» – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Проект развития ТПУ Люберцы включает планы по строительству здания по обслуживанию пассажиров площадью 33 тысячи квадратных метров. многофункциональных центров площадью порядка 160 тысяч квадратных метров с торговыми площадями, офисами, гостиницами, ресторанами, многоуровневыми и плоскостными автомобильными парковками – более 1,5 тысячи машино-мест.

Новый ТПУ обеспечит комфортные условия для ожидания транспорта, а пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой будет осуществляться по принципу «сухие ноги», то есть, не выходя на улицу.

Проект планировки территории осуществляется для установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.