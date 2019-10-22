РИАМО – 22 окт. Знакомая в пьяной ссоре ранила ножом мужчину в подмосковном Раменском, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» из квартиры дома по адресу: улица Красноармейская с проникающим ножевым ранением был доставлен гражданин 1988 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД знакомая мужчины – гражданка 1980 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.