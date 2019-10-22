РИАМО - 22 окт. Москомстройинвест получил право банкротить проблемных застройщиков, добиваться этого он может через суд, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, столичный комитет стал первым региональным ведомством в России, обладающим подобными полномочиями.

«Согласно законодательному акту, комитет вправе через суд добиваться банкротства застройщика при наличии у него признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества. При этом комитет может инициировать судебное разбирательство в отношении тех застройщиков, которые работают только на территории Москвы», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Если суд согласится с доводами комитета, проблемный объект возьмет на себя Московский фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Москомстройинвест несколько лет добивался таких полномочий. Они позволят эффективнее регулировать деятельность застройщиков.

Раньше, кроме кредиторов, подать заявление с требованием признать застройщика банкротом мог только федеральный Фонд защиты прав дольщиков.