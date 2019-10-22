РИАМО - 22 окт. Конкурс видеоуроков «Вместе за безопасность на дорогах!» стартовал в Москве, в нем могут принять участие любой желающий, для этого необходимо снять видео для детей, связанное с правилами дорожного движения и поведения на дорогах, сообщил во вторник журналистам первый заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Александр Ходаков.

«Сегодня мы запускаем конкурс видеоуроков «Вместе за безопасность на дорогах!». Этот конкурс призван привлечь внимание жителей не только нашего города, но любого желающего. Участникам необходимо создать видеоурок для детей, который будет использоваться в школах для обучения правил дорожного движения, правил поведения на дорогах, правил использования различных видов транспорта, которые доступны детям, в том числе сигвеи, самокаты и велосипеды», - сказал Ходаков.

Он отметил, что в конкурсе определены восемь номинаций – это правила перехода дороги, правила поездки на велосипеде, роликах и самокате, использование ремней безопасности и детских кресел, правила перевозки детей в машине, правила поведения при прогулке по городу и поездке в городском транспорте, а также использование шлемов и защиты при движении на велосипедах и самокатах, использование световозвращающих элементов.

По его словам, председателем жюри конкурса является заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Ходаков уточнил, что видеоуроки будут приниматься до 10 декабря, а итоги конкурса подведут 21 декабря.

С правилами конкурса можно ознакомиться на едином транспортном портале: i.transport.mos.ru/konkurs.

Заместитель начальника управления УГИБДД Москвы Евгений Ефремов отметил, что конкурс становится площадкой для обмена мнениями и опытом работы, а также поиска новых решений в освоении дорожной проблематики.

«Хотелось бы выразить надежду, пожелание, чтобы видеоуроки были максимально доступны для детей, позволят обеспечить безопасное дорожное движение», - сказал Ефремов.

В свою очередь президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре надеется, что в конкурсе примут участие известные родители, у которых достаточно большое количество подписчиков в Instagram и других социальных сетях.

«Дети так устроены, что думают о детстве, игрушках и развлечениях, но никак не об опасности на дорогах. Задача взрослых – в игровой форме показать и внедрить на интуитивный уровень определенные знания и навыки поведения детей, увлекая их, а не заставляя зубрить», - подчеркнул руководитель экспертного центра «Пробок.Нет» Александр Шумский.