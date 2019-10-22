РИАМО - 22 окт. В подмосковных Можайске и Коломне 21 октября температура побила рекорды, а в столице температура оказалась максимальной за 70 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Перед холодным фронтом 21 октября воздух в Москве, несмотря на облачность, прогрелся до 17-18 градусов. Этот день оказался третьим самым теплым в текущем месяце. До повторения рекорда более чем столетней давности не хватило половины градуса! На ВДНХ максимальная температура достигла 17,6 градуса, и рекорд в 18,1 градуса остался за 1896 годом. Но этот день оказался самым теплым за последние 70 лет», – говорится в сообщении.

В Можайске и Коломне 21 октября были установлены рекорды максимальной температуры – там ряд наблюдений ведется с 1836 года. 20 октября в этих городах также были установлены рекорды температуры.

Теперь до конца октября в Московском регионе больше не будет такого почти сентябрьского тепла, но температура будет по-прежнему выше нормы.