РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. В отделение лучевой диагностики Дзержинской городской больницы поступил новый аппарат УЗИ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Оборудование закуплено по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«В Дзержинскую городскую больницу в отделение лучевой диагностики поступил новый ультразвуковой сканер экспертного класса. Он обеспечивает превосходное качество исследований. Аппарат оснащен светодиодным монитором с широким углом обзора, сенсорной панелью управления», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что оборудование предназначено для любых видов исследований, а также имеет широкую область применения – от акушерства до кардиологии.

Реализованные в устройстве технологии способствуют точной диагностике и упрощают процесс проведения исследований. Сканер позволяет врачу сравнивать текущее исследование с предыдущим и выполнять несколько действий нажатием одной клавиши, упрощая процесс анализа и повышая его эффективность. Универсальные высокоплотные и высокотехнологичные 2D- и 3D/4D-датчики обеспечивают высокое качество визуализации, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению.