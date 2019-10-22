РИАМО – 22 окт. Житель Курганской области учинил кровавую расправу в одном из хостелов, расположенных в ТиНАО, ранее здесь были обнаружены тела двух человек, еще четверо были госпитализированы, известно, что нападавший работал в данном заведении, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«Как сообщалось ранее, утром 22 октября 2019 года в хостеле, расположенном в новой Москве, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Следствием установлена личность мужчины, причастного к нападению. Им является уроженец Курганской области 1993 года рождения», – сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время ему оказывается медицинская помощь, поскольку во время нападения он повредил себе руку.

После этого следователи приступят к допросу подозреваемого.

«По данным следствия, задержанный является сотрудником указанного заведения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте», – разъяснила представитель пресс-службы.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и соседи, устанавливается полная картина произошедшего.

В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, а действия нападавшего будут квалифицированы в соответствии с действующим уголовным законодательством.

Расследование уголовного дела продолжается, резюмировала Иванова.