РИАМО - 22 окт. В Подмосковье насчитывается свыше 160 тысяч получателей региональной социальной доплаты к пенсии, которая позволяет довести сумму материального обеспечения пенсионеров до величины прожиточного минимума, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В соответствии с федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» с 2010 года неработающим пенсионерам установлена социальная доплата к пенсии (федеральная или региональная) с целью доведения общей суммы материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В целях реализации федерального законодательства в Подмосковье с 2012 года установлена региональная социальная доплата к пенсии. В настоящее время численность получателей региональной соцдоплаты составляет 166545 человек.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год составит 9908 рублей.