РИАМО – 22 окт. В Подмосковье подвели итоги борьбы с борщевиком Сосновского на территории региона, так, в 2019 году обработано 30,4 тысячи гектаров земли, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мы завершили комплексную обработку земель региона от борщевика. Работы начались в мае и осуществлялись вплоть до середины октября. Поражено сорняком было 32,5 тысяч гектаров. По итогам от опасного растения обработано 30,4 тысячи гектаров. Из них – 13,5 тысячи гектаров – муниципальные площади и 19 тысяч гектаров – это земли, которые находятся в частной собственности», – заявил глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что наиболее остро ситуация с обработкой земель от сорняка обстояла в Рузском, Сергиево-Посадском и Лотошинском городских округах.

«Хочется отметить органы местного самоуправления и подрядные организации, которые сделали все, чтобы очистить свой район от этого сорняка. И в первую очередь это – Наро-Фоминский округ, Истра, Мытищи, Подольск, Клин. Представители этих муниципалитетов получили достойные грамоты и благодарственные письма», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Разин заверил, что работы по уничтожению опасного растения проанализированы.

«Есть соответствующий опыт и получены эффективные методы ликвидации сорняка, которые будут учитываться в следующем году», – подытожил он.