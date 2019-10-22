РИАМО – 22 окт. На западе Москвы реконструировали здание для налоговой службы №31, на прилегающей территории предусмотрена площадка отдыха для сотрудников и посетителей с детьми, а также парковка на 28 машин, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Накануне было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции административного здания для размещения инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) России №31 по городу Москве. Объект возведен по адресу: улица Молодогвардейская, владение 32 (ЗАО, Кунцево) за счет федерального бюджета.

«Под налоговую инспекцию реконструировали трехэтажное нежилое здание 1965 года постройки. В рамках проекта проведены демонтажные работы, устроены новые стены и перегородки, полы, установлены новые окна, двери и витражи, выполнена внутренняя отделка. В обновленном четырехэтажном здании площадью 5,7 тысячи квадратных метров размещены кабинеты руководства и сотрудников, операционный зал, конференц-зал, столовая с обеденным залом, помещение временного хранения документов, медкабинет, копировальная, комната охраны», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он также дополнил, что для удобства посетителей установлены лифты.

На прилегающей территории предусмотрена площадка отдыха для сотрудников и посетителей с детьми, а также парковка на 28 машин.

Благодаря новому зданию будут созданы комфортные условия для сотрудников и посетителей налоговой инспекции. Контроль за ходом работ осуществлял Ростехнадзор.