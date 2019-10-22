РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. В культурно-просветительском центре (КПЦ) «Дубровицы» подмосковного Подольска бесплатно занимаются йогой около 50 активных пенсионеров, сообщается на сайте администрации горокруга.

КПЦ «Дубровицы» предлагает пожилым людям, желающим разнообразить свой досуг и отвлечься от домашних дел, различные занятия по губернаторской программе «Активное долголетие», например, такие необычные и полезные, как йога.

«В КПЦ «Дубровицы» пожилые люди, посещающие занятия в хореографической группе «Радость», бесплатно занимаются и в группе «Йога-Terra». Всего активных посетителей «Радости» и йоги в центре около 50 человек, занятия проходят по пятницам», – сказала руководитель кружка Ирина Сопунова.

По ее словам, занятия йогой полезны в любом возрасте, они поддерживают физическую форму, развивают внутреннюю силу, способствуют улучшению настроения.