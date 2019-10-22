РИАМО - 22 окт. Страховой дом «ВСК» стал генеральным партнером VI Всероссийской недели сбережений - 2019, которая стартует 31 октября во всех регионах страны, мероприятие реализуется в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«ВСК и Национальный центр финансовой грамотности подписали соглашение о совместной деятельности по проведению Всероссийской недели сбережений - 2019. В этом году мероприятие посвящено финансовой грамотности в цифровой реальности», - говорится в сообщении.

Представители ВСК по всей стране проведут лекции, семинары, вебинары и расскажут о личном финансовом планировании и финансовой безопасности, защите прав потребителей финансовых услуг и продуктов, управлении кредитной нагрузкой.

Председатель совета директоров страхового дома «ВСК» Сергей Цикалюк рассказал об участии компании в проекте.

«Доля страховых услуг в нашей экономике значительно отстает от мировых показателей. Во многом это обусловлено недостаточным уровнем финансовой грамотности. Участие страхового дома «ВСК» в проекте министерства финансов будет способствовать развитию современных цифровых технологий в России. Наши эксперты во всех регионах страны поделятся своими знаниями и расскажут гражданам об управлении финансами и их защите», - отметил Цикалюк.

Директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка добавила, что страховой дом «ВСК» сотрудничает с центром уже третью Неделю и за это время зарекомендовал себя как надежный и верный партнер.

«В прошлых Неделях силами ВСК было проведено свыше 400 очных мероприятий, сделаны рассылки по клиентам и подготовлены вопросы для квеста. Кроме того, сотрудники ВСК провели деловую игру на семейном финансовом фестивале в Москве. В этом году мы значительно добавили активностей – теперь финансовые семейные фестивали пройдут в пяти регионах России, а в социальной сети «Одноклассники» состоятся прямые трансляции экспертов. Страховой дом «ВСК» неоднократно награждался различными премиями за цифровизацию и диджитализацию бизнеса, поэтому мы уверены, что сотрудники компании блестяще справятся с тематикой этой Недели и расскажут жителям страны о цифровых возможностях в страховании в целом», - сказала Блискавка.

Целью проекта является содействие формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.