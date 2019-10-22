РИАМО – 22 окт. Проверка начата после аварии, произошедшей на мосту в городском округе Серебряные Пруды, в результате инцидента пострадали шесть человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло поздно вечером 21 октября.

«На 59-м километре автодороги Кашира – Серебряные Пруды водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали шесть человек, которые находились в автомобиле», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, подчеркивается в материале.