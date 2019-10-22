РИАМО - 22 окт. Заполнение индустриальных парков Подмосковья является важной задачей, в настоящий момент хорошую заполняемость имеют 14 парков, они были созданы 6 лет назад и ранее, сообщил во вторник на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«В настоящий момент только 14 индустриальных парков обладают заполняемостью 90-100%, то есть считаются фактически эффективными. Парки с заполняемостью 50-90% и 0-50% — это наша задача, здесь без активной работы глав, без выявления проблем этих парков мы не справимся», - сказал Хромов.

Он добавил, что парки, заполненные на 90-100%, были созданы 6 лет назад и более. Задача - заполнять парки на 10% ежегодно.