РИАМО - 22 окт. Столичные полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении около 3 миллионов рублей путем мошенничества в сфере кредитования, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В филиале банка на Смоленской улице неизвестное лицо, представив документы, заключило кредитный договор и получило деньги. Впоследствии платежи не поступали, и выяснилось, что предоставленные документы являются подложными. Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.

«Сотрудники уголовного розыска на Большой Черкизовской улице задержали подозреваемую – 46-летнюю приезжую женщину, временно проживающую в столице. Она представила в банк не соответствующую действительности справку о доходах и копию трудовой книжки с неверными данными», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).