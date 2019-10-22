РИАМО - 22 окт. Грузовой автомобиль, который перевозил партию сгущенного молока стоимостью порядка 2 миллионов рублей, угнали в деревне Крекшино Новомосковского административного округа, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Заявление о краже по адресу: поселение Марушкинское, деревегня Крекшино, Терминальный проезд, строение 3 (складской комплекс) в полицию подал генеральный директор одной из столичных фирм.

«По его словам, водитель на грузовом автомобиле получил для перевозки на склады в Уфу и Екатеринбург принадлежащий компании груз – сгущенное молоко, который к месту назначения не доставил. Ущерб составил 1,93 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.