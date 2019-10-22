РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 окт. Следственный комитет проводит комплекс мероприятий по установлению виновного в совершении убийства на стройке в Королеве, а также всех обстоятельств преступления, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области майор юстиции Ольга Врадий.

Ранее на строительном объекте на улице Пионерская в Королеве обнаружили тело мужчины 1968 года рождения с колото-резанным ранением груди.

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным следствия, между группой людей произошла потасовка, в ходе которой неизвестный мужчина нанес потерпевшему смертельное ранение. После совершения преступления подозреваемый скрылся», – сказала Врадий.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастного к нему лица. Расследование уголовного дела продолжается.