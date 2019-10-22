РИАМО - 22 окт. Инспекторы эконадзора начали проверку по обращению АО «Мосводоканал» о загрязнении реки в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Из общества поступило обращение о неудовлетворительной работе очистных сооружений ТСЖ «Ивановское» в одноименной деревне городского округа Истра», — говорится в сообщении.

Очистные сооружения, по поступившим сведениям, находятся в неудовлетворительном состоянии. Лабораторный анализ стоков показал превышение ПДК аммоний-иона и других загрязняющих веществ. Слишком мало очищенной воды попадает на водосборную площадь реки Истры. Эта река является источником питьевого водоснабжения Москвы. Расстояние от точки сброса сточных до реки составляет всего 500 метров.

В случае, если информация о загрязнении реки подтвердится, министерство возбудит дело об административном правонарушении. Виновникам придется выплатить серьезные штрафы.