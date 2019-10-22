РИАМО - 22 окт. На содержание народно-добровольческих дружин в Москве до 2022 года ежегодно планируют выделять почти 124 миллиона рублей, при участии добровольцев в городе ежемесячно выявляется порядка 1,5 тысяч правонарушений, сообщила первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Елена Бутахина.

«Каждый год 123,8 миллиона рублей (в проекте бюджета – ред.) выделяется на содержание добровольно-народной дружины. У нас 171 председатель, привлечено более 22 тысяч общественников. Каждый день в каждое отделение полиции выходит до 10 дружинников», - сказала Бутахина на заседании комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике.

Она добавила, что дружинники принимают участие в совместных рейдах с сотрудниками полиции, участвуют в выявлении и профилактике административных правонарушений.

«Их эффективность достаточно велика, потому что с участием народных дружинников выявляется более 1,5 тысяч правонарушений ежемесячно», - добавила Бутахина.