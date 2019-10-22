РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 окт. На встрече с финским бизнесменом Пеккой Савела в Домодедове предприниматели обсудили особенности ведения бизнеса в России и Европе, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Пекка Савела – генеральный директор ООО «Мюллюн Парас» – компании, производящей хлопья, каши и муку. В Финляндии компания ведет свою историю с 1928 года. Завод по переработке зерна, находящейся в Домодедове, был запущен в 2015 году. В год он выпускает около 25 тысяч тонн готовой продукции в год.

«Самый большой риск для компании – это ее персонал. Это есть и в Финляндии, и в России. Причины несколько отличаются, но на самом деле можно сказать, что персонал – всегда более рискованно, чем клиент», – сказал Савела.

Кроме кадров на бизнес-завтраке обсудили различия рынка России и Европы, особенности деловой среды и разницу менталитетов.

«Мне приятно находиться в Домодедове. Я всегда был готов к новым приключениям, и мне всегда нравился менталитет. Домодедово, конечно, прекрасное место, потому что здесь есть поддержка администрации. Они положительно относятся к бизнесменам», – добавил Савела.

На встрече присутствовал глава городского округа Александр Двойных, представители Торгово-промышленной палаты Домодедова и предприниматели.

Встреча была организована Торгово-промышленной палатой городского округа. Координатором встречи стал президент ТПП Александр Пашков.