РИАМО - 22 окт. План ремонта региональных дорог на 2020 год полностью сформирован, сообщил во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«По статусу формирования плана на 2020 год. По региональным дорогам план уже сформирован, по муниципальным дорогам он сформирован на 76%», - сказал Гержик на заседании регионального правительства.

Как уточняется в пояснительном материале, в 2020 году планируют отремонтировать 446 региональных дорог и 775 местных.

На сегодняшний день в Подмосковье отремонтировали почти 100% от планируемого в этом году количеств дорог. Многие муниципальные образования завершили ремонт дорог досрочно.