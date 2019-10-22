РИАМО - 22 окт. Уже более 150 тысяч человек прислали свои заявки на конкурс «Лидеры России 2020», среди регионов РФ Подмосковье по-прежнему занимает третье место по числу заявок, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Заявки прислали из всех регионов России и из 60 стран мира. Из Центрального федерального округа пришло 34,5% всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (17,7%). Далее идут Северо-Западный (12,7%), Уральский (9,4%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,6%) федеральные округа.

«Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Среди субъектов РФ лидером по количеству заявок по-прежнему остается Москва (19,26%), на втором месте Санкт-Петербург (8,14%), на третьем месте Московская область (6,13%).

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Подать заявку на конкурс могут управленцы не старше 55 лет. Нужно иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года управленческого опыта, для участников старше 35 лет — не менее пяти лет. У участников будет возможность побороться за грант в размере 1 миллион рублей.