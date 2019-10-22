РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. В Подольске выявили случаи мошенничества с продажей электронных билетов на хоккейные матчи клуба «Витязь» в одноименном Ледовом дворце, жителей просят быть внимательными при приобретении билетов, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент есть случаи мошенничества с продажей электронных билетов. Будьте внимательны, вы можете остаться без денег и без хоккея. Лучший способ борьбы с перекупщиками – не покупать! Обращаем ваше внимание, администрация ХК «Витязь» не продает билеты, не контролирует желающих их продать и никогда никого никакими черными ходами за ваши деньги не проводит! Еще раз просим вас быть внимательными!» – говорится в сообщении.

Интерес болельщиков к матчам с участием «Витязя» возрастает с каждой игрой, так как в рамках регулярного чемпионата КХЛ команда одержала уже 14 побед. Ближайшие игры на домашнем льду состоятся 27 октября с китайским ХК «Куньлунь Ред Стар» и 30 октября с питерским СКА.