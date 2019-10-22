РИАМО - 22 окт. В Подмосковье не допустят укладки асфальта в снег, все работы по замене покрытия необходимо завершить до 31 октября, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«У нас сформировались отстающие (муниципалитеты – ред.) по качеству ремонта. Есть три показателя, которые неисправимы, если допустить брак по этим показателям – толщина покрытия, состав смеси, недостаточное уплотнение и водонасыщение. До 31 октября всем муниципальным образованиям заменить асфальт, который требует замены в результате проверки. Мы в снег работать не дадим в этом году», – заявил Гержик.

Среди муниципалитетов, попавших в «красную» зону по браку в укладке асфальта – Восход, Воскресенский округ, Бронницы, Дзержинский, Серпухов, Власиха, Клин, Шатура, Раменский округ и Дубна.

Ранее Гержик сообщил, что ремонт дорог завершили в Подмосковье почти на 100%, а многие муниципальные образования окончили работы досрочно.