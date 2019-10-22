РИАМО – 22 окт. В аэропорту Шереметьево приостановили оформление поступившей из США партии живых мышей для исследовательских опытов из-за ошибок в ветеринарных документах, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Досмотр был проведен 17 октября в аэропорту Шереметьево на СВХ ОАО «Москва-Карго».

«Было приостановлено оформление партии живых мышей для научно-исследовательских целей в количестве четырех голов, следуемой из США по разрешению Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие адреса поставщика и места карантинирования, указанного в разрешении с адресом, указанным в сертификате и авианакладной», – отмечается в сообщении.

Груз оформлен после предоставления дополнительной информации от ветеринарной службы США по фактам выявленных нарушений.