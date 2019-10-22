РИАМО – 22 окт. Юношу с ножевым ранением доставили в больницу в Раменском городском округе, увечья ему нанес знакомый в ссоре, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в деревне Кузнецово на улице Гагарина от дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» доставлен молодой человек 2001 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД знакомый юноши 2001 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».