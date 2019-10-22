РИАМО - 22 окт. В Московской области 18 членов членов этнической преступной организации признаны виновными в мошенничестве на сумму свыше 40 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18 лицам, среди которых два бывших сотрудника ГИБДД по городу Москве и четыре работника лизинговых компаний. В зависимости от степени и роли участия каждого они признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе и мошенничестве, совершенном организованной группой», – говорится в сообщении.

С января 2015 по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек) совершали хищения новых дорогостоящих автомобилей премиум-класса путем обмана сотрудников лизинговых компаний из автосалонов, находящихся на территории Московской области.

Впоследствии они продавали их иностранным гражданам и вывозили за пределы РФ. Общий ущерб от деятельности членов преступного сообщества составил более 40 миллионов рублей.

В отношении трех соучастников вынесены обвинительные приговоры, они приговорены к реальному лишению свободы. Девять человек до настоящего времени находятся в федеральном розыске.

Приговором суда 18 соучастникам назначено наказание от 4 лет лишения свободы условно и до 8,6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.